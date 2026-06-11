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    Micron, Nvidia, AMD – wie sich Profis positionieren

    Nach einer starken Rally bei Halbleiteraktien gibt es Anzeichen dafür, dass Hedgefondskunden Gewinne aus ihren Investitionen in diesem Sektor mitnehmen, obwohl Technologieunternehmen laut Goldman Sachs Global Banking & Markets neue Rekordhöhen erreichen. Wir stellen dazu die Analyse von Goldman Sachs vor. Wir positionieren uns derzeit neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

    Die Gewinnmitnahmen bei Unternehmen, die Halbleiter und entsprechende Ausrüstung herstellen – ein wesentlicher Bestandteil des Booms der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) –, spiegeln laut Vincent Lin, Co-Leiter von Prime Insights and Analytics, wahrscheinlich Risiko- und Portfolioumschichtungen bestimmter Hedgefondstypen wider.

    Abb. 1: Prime-Book US-Nettohandelsströme – Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter und zugehörige Ausrüstung

    Die Kursrücksetzer bei Halbleiter- und IT-Infrastruktur-Unternehmen spiegeln laut Goldman Sachs Global Banking and Markets eher Gewinnmitnahmen als einen grundlegenden Strategiewechsel wider. KI-Unternehmen dürften weiterhin ein zentrales Thema der jüngsten Aktienmarktrally bleiben.

    Quelle: Goldman Sachs Fixed Income, Currencies, and Commodities (FICC) sowie Equities and Prime Services, Stand 18. Mai 2026.

    „Mitten in dieser erheblichen Kursrally haben Hedgefonds nicht weiter zugekauft“, sagt Lin. „Sie haben ihr Engagement im Sektor reduziert. Dies spiegelt Gewinnmitnahmen wider – sie nehmen einen Teil der Gewinne vom Tisch.“

    Der Teilsektor für Halbleiter und entsprechende Ausrüstung war im vergangenen Monat der am stärksten netto verkaufte US-Teilsektor und ist laut Prime Insights and Analytics im laufenden Jahr nun leicht netto verkauft. Trotz der jüngsten Anzeichen von Gewinnmitnahmen bleibt das Engagement der Hedgefonds in diesem Teilsektor hoch: Seit Beginn des vergangenen Jahres gehören Halbleiter- und Chipausrüstungsunternehmen weiterhin zu den am stärksten netto gekauften US-Teilsektoren (kumuliert).

    Mit dem Anstieg der Chipaktien hatten sich Halbleiterinvestitionen mechanisch als Anteil einiger Portfolios erhöht. Aus Risikomanagementsicht müssen bestimmte Fonds Halbleiteraktien nun verkaufen, um ihr Engagement im Sektor zu steuern, sagt Lin.

    Kaufen Hedgefonds Halbleiteraktien?

    „Wir glauben nicht, dass dies aus fundamentaler Sicht einen Strategiewechsel der Hedgefonds weg vom KI-Thema darstellt“, ergänzt Lin. „Halbleiter standen offensichtlich im Zentrum des KI-Infrastrukturthemas. Hedgefonds haben dieses Thema aufgegriffen und in dieser Phase starkes Engagement aufgebaut.“

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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