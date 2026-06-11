Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SUESS MicroTec
Tagesperformance: +7,89 %
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 1
Performance 1M: +0,03 %
Performance 1M: +0,03 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 2
Performance 1M: -12,68 %
Performance 1M: -12,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: In den letzten 14 Tagen überwiegend negatives Sentiment zu Siltronic AG. Konkret: -8% im Minus laut Beitrag 2; weitere Posts deuten auf anhaltende Kursverluste. Positiv wird eine festere Aktionärsstruktur und mehr Finanzkraft gesehen, die den Waferboom unterstützen könnte (Beitrag 1). Technische/fundamentale Aspekte bleiben gemischt; persönliche/emotionale Inhalte ignoriert.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 3
Performance 1M: -22,86 %
Performance 1M: -22,86 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 4
Performance 1M: +6,72 %
Performance 1M: +6,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Sentiment auf dem wallstreetONLINE-Forum gemischt: Langfristig positives Potenzial durch GaN-Kunden (z. B. ROHM) und AI-Photonik, aber kurzfristig skeptisch, da die Rallye vermutlich über fundamentale Daten hinausging (SELL-Ziel 40€). Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil: Freitag ca. -10%, heute +5%, Tradegate um 50–51€.
Jenoptik
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 5
Performance 1M: +18,23 %
Performance 1M: +18,23 %
SAP
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 6
Performance 1M: +0,55 %
Performance 1M: +0,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 7
Performance 1M: -3,37 %
Performance 1M: -3,37 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 8
Performance 1M: +18,43 %
Performance 1M: +18,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Sentiment zu Infineon auf wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Langfristig bleibt der Buy-and-Hold-Ansatz plausibel, fundamentals und Megatrends sprechen dafür. Kurzfristig dominieren volatile Diskussionen, Gewinnmitnahmen und Markenbildung um 73–75 EUR. Manche hoffen auf 100+ EUR, andere fürchten weitere Rücksetzer. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist volatil und ohne klares Muster.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 9
Performance 1M: +3,80 %
Performance 1M: +3,80 %
Nordex
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 10
Performance 1M: -18,37 %
Performance 1M: -18,37 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 11
Performance 1M: -0,58 %
Performance 1M: -0,58 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 12
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom ist gemischt. Skepsis gegenüber Charttechnik und Großinvestoren, aber auch Hinweise auf langfristige Dividenden-Investments. Kurzfristig wichtiger Boden bei 28–29 EUR; Erholung in Richtung 30 EUR möglich, bleibt aber unsicher. Insgesamt vorsichtig bis leicht skeptisch; die Kursbewegung der letzten 14 Tage deutet auf Seitwärtsentwicklung.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 13
Performance 1M: -25,23 %
Performance 1M: -25,23 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 14
Performance 1M: +4,69 %
Performance 1M: +4,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: gemischt bis leicht bullisch. Sachliche Posts nennen steigende Auftragseingänge, positive Freier-Cashflow-Prognose (40% → 50%), sowie neue Defence-Lösungen (Orbit SR, Battle Lab). Kursbereiche aktuell 76–79 EUR; Durchbruch über 91 EUR diskutiert. Focus Money nennt 115 EUR. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert. wallstreetONLINE-Forum wird namentlich erwähnt.
Nagarro
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 15
Performance 1M: -16,81 %
Performance 1M: -16,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: gemischt bis leicht bullisch. Sachliche Posts nennen steigende Auftragseingänge, positive Freier-Cashflow-Prognose (40% → 50%), sowie neue Defence-Lösungen (Orbit SR, Battle Lab). Kursbereiche aktuell 76–79 EUR; Durchbruch über 91 EUR diskutiert. Focus Money nennt 115 EUR. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert. wallstreetONLINE-Forum wird namentlich erwähnt.
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