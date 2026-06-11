Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.06.2026

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wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.