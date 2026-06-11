Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 1
Performance 1M: -23,22 %
Performance 1M: -23,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy überwiegend technisch vorsichtig. In den letzten 14 Tagen gab es deutliche Verluste und hohe Volatilität; der Kurs prallte zuletzt an der 200-Tage-Linie ab. RSI im überverkauften Bereich; erster Support bei ca. 135 €. Die Bewertung wird teils als überzogen gesehen, während manche politische/ sektorale Impulse als positiv gewertet werden.
ASML Holding
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 2
Performance 1M: +17,10 %
Performance 1M: +17,10 %
SAP
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 3
Performance 1M: +0,55 %
Performance 1M: +0,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Ferrari
Tagesperformance: +3,93 %
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 4
Performance 1M: +4,11 %
Performance 1M: +4,11 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 5
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. In den letzten 14 Tagen überwiegend Abwärtsdruck; heute ca. -4 bis -4,5%. Oracle-beeinflusste Nachbörsennotierungen (~-10%) belasten. Haupttreiber bleibt die Cloud-Umstellung. Einige sehen Kaufgelegenheiten unter 150€ bzw. 140€, andere rechnen weiter mit Abgaben. Zielbereiche der Diskussion reichen von ca. 89€ bis 129€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 6
Performance 1M: +18,43 %
Performance 1M: +18,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Sentiment zu Infineon auf wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Langfristig bleibt der Buy-and-Hold-Ansatz plausibel, fundamentals und Megatrends sprechen dafür. Kurzfristig dominieren volatile Diskussionen, Gewinnmitnahmen und Markenbildung um 73–75 EUR. Manche hoffen auf 100+ EUR, andere fürchten weitere Rücksetzer. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist volatil und ohne klares Muster.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 7
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 8
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
BASF
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 9
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 10
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
WallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom ist gemischt. Skepsis gegenüber Charttechnik und Großinvestoren, aber auch Hinweise auf langfristige Dividenden-Investments. Kurzfristig wichtiger Boden bei 28–29 EUR; Erholung in Richtung 30 EUR möglich, bleibt aber unsicher. Insgesamt vorsichtig bis leicht skeptisch; die Kursbewegung der letzten 14 Tage deutet auf Seitwärtsentwicklung.
argenx
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 11
Performance 1M: +12,66 %
Performance 1M: +12,66 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 12
Performance 1M: -3,10 %
Performance 1M: -3,10 %
Enel
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 13
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
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