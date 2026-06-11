Mainzer Ministerpräsident sucht Verbündete für Erhalt von Pharmastandort

MAINZ (dpa-AFX) - Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sorgt sich um den Pharmastandort Rheinland-Pfalz. "Die Pharmawirtschaft ist nicht in allen Bundesländern so stark wie bei uns", sagte der Regierungschef im Sommerinterview von "17:30 Sat.1 live". "Das heißt, man muss jetzt auch Verbündete suchen."

Sollte es im Zuge der geplanten Gesundheitsreform der Bundesregierung auch Herstellerrabatt auf patentgeschützte Medikamente geben, sei zu befürchten, dass künftig die Forschung an innovativen Medikamenten nicht mehr in Deutschland stattfinde. Das betreffe mehrere Pharmafirmen, erklärte Schnieder. "Da müssen wir ran, da müssen wir jetzt auch zeigen, dass wir diesen Weg gerne anders hätten."