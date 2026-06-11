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    The Social Chain AG: Insolvenzplan eingereicht – Jetzt mehr erfahren

    Die Sanierung der The Social Chain AG i.I. erreicht eine entscheidende Phase: Ein Insolvenzplan soll den Einstieg neuer Investoren und eine bessere Gläubigerquote ermöglichen.

    The Social Chain AG: Insolvenzplan eingereicht – Jetzt mehr erfahren
    Foto: stock.adobe.com
    • The Social Chain AG i.I. hat am 11.06.2026 beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) einen Insolvenzplan eingereicht.
    • Ziel der Sanierung ist die Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE (Hamburg) oder von ihr bestimmte Investoren, die Mittel bereitstellen.
    • Die vorgesehenen Mittel sollen eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreichen.
    • Auch bei Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, alle Insolvenzforderungen zu bedienen (§ 199 S. 2 InsO).
    • Über den Insolvenzplan stimmen die Gläubiger in einem noch vom Amtsgericht festzusetzenden Erörterungs- und Abstimmungstermin ab.
    • Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; Emittent: The Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996).

    Der Kurs von The Social Chain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0090EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    The Social Chain

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    ISIN:DE000A1YC996WKN:A1YC99
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