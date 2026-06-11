The Social Chain AG: Insolvenzplan eingereicht – Jetzt mehr erfahren
Die Sanierung der The Social Chain AG i.I. erreicht eine entscheidende Phase: Ein Insolvenzplan soll den Einstieg neuer Investoren und eine bessere Gläubigerquote ermöglichen.
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- The Social Chain AG i.I. hat am 11.06.2026 beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) einen Insolvenzplan eingereicht.
- Ziel der Sanierung ist die Übernahme aller Aktien durch die MERIDIANA Capital Markets SE (Hamburg) oder von ihr bestimmte Investoren, die Mittel bereitstellen.
- Die vorgesehenen Mittel sollen eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreichen.
- Auch bei Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, alle Insolvenzforderungen zu bedienen (§ 199 S. 2 InsO).
- Über den Insolvenzplan stimmen die Gläubiger in einem noch vom Amtsgericht festzusetzenden Erörterungs- und Abstimmungstermin ab.
- Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; Emittent: The Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996).
Der Kurs von The Social Chain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0090EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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