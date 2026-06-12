Adobe liefert Rekordergebnis – doch diese eine Nachricht schockt Anleger

Im zweiten Quartal erzielte der Softwarekonzern einen bereinigten Gewinn von 5,96 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 6,62 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Barron’s nur 5,82 US-Dollar Gewinn je Aktie und 6,45 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet.

Adobe hat eigentlich alles geliefert, was Anleger sehen wollen: Rekordumsatz, mehr Gewinn als erwartet und sogar eine angehobene Prognose. Doch die Aktie rutschte nachbörslich deutlich ab. An der Nasdaq verlor die Aktie zeitweise mehr als 5,5 Prozent und fiel auf 206,67 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch der Ausblick fiel stärker aus als gedacht: Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Adobe 24,35 bis 24,45 US-Dollar Gewinn je Aktie und 26,5 bis 26,6 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.

Trotzdem verlor die Aktie im späten Handel 5,5 Prozent. Der Grund: An der Wall Street zählt derzeit nicht nur, was ein Softwarekonzern verdient, sondern ob er im KI-Zeitalter noch unersetzlich bleibt. Genau dort sitzt die Angst.

Denn parallel zu den starken Zahlen verlässt Finanzchef Dan Durand das Unternehmen und wechselt zu Marvell Technology – also ausgerechnet zu einem Chip- und Netzwerkspezialisten. Für Anleger passt das zu einer unbequemen Erzählung: Software-Aktien stehen wegen KI-Ersatzängsten unter Druck, während Chipwerte explodieren.

Adobe versucht, gegenzuhalten. Mit eigenen KI-Produkten wie der Plattform Experience Cloud Enterprise will der Konzern zeigen, dass KI nicht der Feind, sondern der Wachstumstreiber ist. Doch die Börse stellt eine brutal einfache Frage: Wird Adobe im KI-Boom zum Gewinner – oder nur zum Lieferanten alter Software?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 218,8USD auf Nasdaq (12. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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