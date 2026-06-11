SpaceX – erste Order schon VOR dem Handelsstart

Der Vorteil liegt in der Vorbereitung. Anleger legen ihre Orderdaten vorab fest und müssen am ersten Handelstag nicht unter Zeitdruck handeln. Sobald gettex die Aktie in den Handel aufnimmt, kann die vorgemerkte Order ausgeführt werden, sofern die gewählten Bedingungen erfüllt sind.

Der Börsengang von SpaceX rückt näher. Wer die Aktie nicht erst zum Handelsstart an der Nasdaq suchen und spontan reagieren möchte, kann sich bei Smartbroker+ bereits vorab positionieren: Die SpaceX-Aktie mit der ISIN US84615Q1031 lässt sich schon jetzt über gettex als Order vormerken.

Besonders sinnvoll kann dabei eine Limit-Order sein. Damit definieren Anleger den maximalen Kurs, zu dem sie kaufen möchten. Gerade bei einem viel beachteten Börsendebüt wie SpaceX kann das relevant sein: Am ersten Handelstag ist mit hoher Nachfrage, begrenztem frei handelbarem Angebot und entsprechend starken Kursschwankungen zu rechnen.

Für die Order sollte die Laufzeit passend gewählt werden, etwa „gültig bis Widerruf“, damit die Order bis zur Handelsaufnahme im System bleibt. Der Handelsstart in den USA wird voraussichtlich am Freitag gegen 15:30 Uhr deutscher Zeit erwartet; der tatsächliche Beginn kann sich je nach Marktfreigabe verzögern.

Kurz gesagt: Wer SpaceX über Smartbroker+ handeln möchte, kann die Order bereits vorab über gettex einstellen, statt erst im Moment des Börsendebüts reagieren zu müssen. Eine Limit-Order ist dabei keine Pflicht, aber in einem potenziell volatilen Marktumfeld die sauberere Variante.

Weitere Details zu Termin, Bewertung, Ausgabepreis und Risiken finden Anleger im SpaceX-Überblick von Smartbroker+. Auch die mögliche Relevanz für ETF-Anleger ist einen Blick wert, weil ein großer Börsengang dieser Größenordnung perspektivisch Auswirkungen auf Indexzusammensetzungen haben kann.

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