GA-ASI und die INTEC Group unterzeichnen Absichtserklärung auf der ILA Berlin

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 11. Juni 2026 / Heute unterzeichneten General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und die INTEC Group auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Berlin eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU), wonach INTEC die Architektur und Integration von Missionssystemen sowie die Indienststellung für die Gambit-Serie kollaborativer Kampfflugzeuge (CCA) von GA-ASI unterstützen und den logistischen Support leisten wird. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, souveräne Fähigkeiten bereitzustellen, um dem wachsenden Interesse an CCA in Deutschland gerecht zu werden.

Die MoU wurde von Linden Blue, CEO von GA-ASI, und Christoph Otten, CEO der Intec Group, unterzeichnet.

Das flugerprobte Gambit-CCA von GA-ASI bietet eine gemeinsame Plattform für Luft-Luft-, Luft-Boden- und elektronische Kampfeinsätze. Gambit ist ein unbemanntes Kampfflugzeug, das für Angriffsaufgaben wie elektronische Kriegsführung, Unterdrückung feindlicher Luftabwehr (SEAD), Zerstörung feindlicher Luftabwehr (DEAD) und Präzisionsschläge aus sicherer Entfernung optimiert ist, was es zu einer vielseitigen Option für sich wandelnde Sicherheitsanforderungen macht.

GA-ASI führt derzeit Flugtests mit dem YFQ-42A-CCA für die US-Luftwaffe durch und wurde vom US-Marinekorps für dessen CCA-Evaluierungsprogramm ausgewählt.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit INTEC. Die Erfahrung von INTEC in der Architektur und Integration von Missionssystemen wird GA-ASI dabei helfen, sicherzustellen, dass neue Fähigkeiten für Gambit termingerecht bereitgestellt werden und der steigenden Nachfrage nach CCA seitens europäischer Nationen gerecht werden können“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI.

„Wir sind stolz darauf, mit GA-ASI bei einem der wichtigsten zukünftigen Luftwaffenprogramme zusammenzuarbeiten“, fügte Christoph Otten, CEO von INTEC, hinzu. „Durch die Kombination der Weltklasse-Technologie von GA-ASI mit der Expertise von INTEC in den Bereichen Systemintegration, Instandhaltung und operative Unterstützung sind wir bestrebt, einen greifbaren Mehrwert für das deutsche CCA-Programm zu schaffen und die langfristige Einsatzbereitschaft zu stärken.“