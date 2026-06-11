Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.082,90USD pro Feinunze und notiert damit +0,29 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,92 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,95USD und verzeichnet ein Minus von -1,93 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,45USD und verzeichnet ein Minus von -1,54 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.256,00USD
|+1,29 %
|Platin
|1.679,50USD
|+1,08 %
|Kupfer London Rolling
|13.461,98USD
|+0,20 %
|Aluminium
|3.546,28PKT
|+0,38 %
|Erdgas
|3,072USD
|-3,32 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,32 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.06.26, 17:29 Uhr.