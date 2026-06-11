Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.082,90USD pro Feinunze und notiert damit +0,29 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,92 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,95USD und verzeichnet ein Minus von -1,93 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,45USD und verzeichnet ein Minus von -1,54 %.

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Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.256,00 USD +1,29 % Platin 1.679,50 USD +1,08 % Kupfer London Rolling 13.461,98 USD +0,20 % Aluminium 3.546,28 PKT +0,38 % Erdgas 3,072 USD -3,32 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,32 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.06.26, 17:29 Uhr.