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    Europäische Diplomaten treffen russischen Vize-Außenminister

    Für Sie zusammengefasst
    • Botschafter legten Aufruf zu Gesprächen über Frieden dar
    • Unterstützung für direkte Gespräche Russland Ukraine
    • Moskau bezeichnete europäische Politik als destruktiv
    Europäische Diplomaten treffen russischen Vize-Außenminister
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben bei einem Treffen im russischen Außenministerium nach eigenen Angaben den jüngsten Aufruf ihrer Länder und Kiews zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs dargelegt. Dabei sei es auch um die Unterstützung der Aufforderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung der USA und Europas gegangen, hieß es in einer Mitteilung nach dem Treffen. Die Botschafter trafen demnach den stellvertretenden russischen Außenminister Michail Galusin.

    Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und Selenskyj hatten sich am Sonntag in London getroffen und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin riefen sie Kremlchef Wladimir Putin zu einer sofortigen Waffenruhe und Verhandlungen über ein Ende des vor mehr als vier Jahren von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine auf.

    Moskau wirft Europäern Anstacheln zur Fortsetzung des Kriegs vor

    Das russische Außenministerium teilte nach dem Gespräch mit, dass den Diplomaten eine "objektive Einschätzung der destruktiven Politik ihrer Führungen" zum Ukraine-Krieg dargelegt worden sei. Diese Politik ziele darauf, Kiew zur Fortsetzung des Kriegs anzutreiben auf Kosten und mithilfe der Koalition der Willigen, hieß es in der Mitteilung.

    In der sogenannten Koalition der Willigen haben sich Unterstützerstaaten der Ukraine zusammengetan./ksr/DP/men






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