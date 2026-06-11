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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 12. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensmeldungen Fraport OVB SpaceX IPO
    • Konjunkturdaten JPN GBR DE Verbraucherpreise BIP
    • Sonstige Termine BGH ILA Pistorius Chemie BAVC
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. Juni 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
    10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

    USA: IPO: SpaceX, Börsengang

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
    08:00 GBR: BIP 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
    08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: Bundesbank Bundesbank legt halbjährliche Konjunkturprognose für Deutschland vor 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - Besuch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Berlin-Schönefeld Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt. + 09.30 Pistorius unterzeichnet Vereinbarung über künftige Government-to-Government-Verkäufe mit Montenegro + 09.55 Rundgang Pistorius im Static Display Bereich der Bundeswehr + 10.30 Pk mit Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space zu dem Programm «Defence Made in Europe»

    10:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Außerdem mit Rede von Prof. Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft.

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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