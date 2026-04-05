Locktons Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2026 auf 4,5 Milliarden US-Dollar

KANSAS CITY, Mo., 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, der weltweit größte private, unabhängige Versicherungsmakler, gab heute starke Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Der weltweite Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines organischen Wachstums von 11 %, was die anhaltende Dynamik im gesamten Unternehmen sowie die fortgesetzten Investitionen in Talente, Technologie und globale Kompetenzen widerspiegelt.

Mit dieser Entwicklung verzeichnet Lockton das sechste Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Wachstum, was die Stärke seiner Kundenbeziehungen, sein diversifiziertes Geschäftsmodell und seine langfristige Investitionsstrategie unterstreicht.

„Das Geschäftsjahr 2026 war für Lockton ein weiteres außergewöhnliches Jahr", sagte Ron Lockton, Vorsitzender und Geschäftsführer von . „Unsere Ergebnisse spiegeln das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, die Qualität unserer Mitarbeiter sowie die Vorteile unseres privaten und unabhängigen Modells." „Unsere Struktur als „ " ermöglicht es uns, mit langfristiger Perspektive zu investieren, uns schnell an neue Kunden- und Marktanforderungen anzupassen und kontinuierlich in die Kompetenzen, Erkenntnisse und Innovationen zu investieren, die unseren Kunden helfen, sich in einem zunehmend komplexen Risikoumfeld zurechtzufinden."

Stabile Leistung in einem schwierigen Marktumfeld

Die Ergebnisse von Lockton waren angesichts der Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2026 , das am 30. April 2026 endete, besonders stark. Die Prämien für Sachversicherungen gaben weltweit nach, da sich die Kapazitäten verbesserten und der Wettbewerb zunahm, während die Schadenversicherungssparten in den USA weiterhin unter Preisdruck standen und mit steigenden Schadenkosten zu kämpfen hatten. Vor diesem Hintergrund verzeichnete die breit aufgestellte Plattform von Lockton ein ausgewogenes Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen.