Kursgewinne - Zinserhöhung der EZB bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,49 Prozent auf 125,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,02 Prozent.

Die Anleihenkurse erholten sich so von den Verlusten seit Wochenbeginn. Die Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) belastete nur kurz. Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die EZB gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Notenbank erhöhte den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Die Entscheidung war an den Finanzmärkten erwartet worden.