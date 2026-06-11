DZ BANK stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6,60 Euro belassen. Er sähe die Übernahme sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht positiv, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Insbesondere das Investment Banking und das Geschäft mit Konsumkrediten wären eine gute Ergänzung. Allerdings sei die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern, und Intesa Sanpaolo sei auch ohne eine Übernahme gut positioniert./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 5,605EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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