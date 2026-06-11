Tedi ruft Heißluftfritteuse zurück

DORTMUND (dpa-AFX) - Wegen Brand- und Verletzungsgefahr hat der Discounter Tedi eine Heißluftfritteuse zurückgerufen. Als Vorsichtsmaßnahme werde von einer weiteren Verwendung des Geräts der Marke "Elta" abgeraten. Vorausgegangen waren Recherchen des Nachrichtenmagazins RTL-Extra (Ausstrahlung am 16.6. um 22.15 Uhr), wie der Sender mitteilte. Die RTL-Reporter hatten demnach mit Experten Schäden an der inneren Verkabelung der Airfryer festgestellt. Außerdem fanden sie einen Temperaturregler ohne erkennbare technische Funktion.

Das Unternehmen Tedi teilte auf Anfrage mit, die Heißluftfritteuse sei nach festgestellten Qualitätsmängeln umgehend aus dem Verkauf genommen worden. Man stelle hohe Anforderungen an die Sicherheit und Qualität der angebotenen Produkte und wende hierfür engmaschige Testverfahren an. Der Sachverhalt werde intern geprüft und mit den Lieferanten aufgearbeitet.

Zudem verbreitete Tedi eine Kundeninformation zu dem Rückruf. Dort heißt es allerdings, die Qualitätsmängel seien bei einer internen Überprüfung festgestellt worden. Die zwischen Anfang Februar und dem 3. Juni vertriebenen Geräte können gegen Erstattung des Kaufpreises in den Tedi-Filialen zurückgegeben werden./fld/DP/men



