SpaceX – das sagen die Wettmärkte

SpaceX wird auch an den Wettmärkten heiß gehandelt. Frühindikationen wie bei L&S scheinen uns etwas überzogen. Die Wettmärkte preisen eher einen moderaten Aufschlag von 10-20 Prozent zum wahrscheinlichen IPO.

Die Quoten zeigen damit vor allem, wie stark der Markt auf eine deutliche Aufwertung am ersten Handelstag setzt. Eine Schlussmarktkapitalisierung von mehr als 1,8 Billionen Dollar wird mit 84 Prozent Wahrscheinlichkeit gehandelt, mehr als 2 Billionen Dollar noch mit 68 Prozent. Selbst oberhalb von 2,2 Billionen Dollar liegt die implizite Wahrscheinlichkeit noch bei 43 Prozent. Der Markt preist also nicht nur ein solides Debüt ein, sondern einen sehr kräftigen ersten Kurssprung über den Emissionswert hinaus.

Die interessanteste Zone liegt damit zwischen 1,8 und 2,2 Billionen Dollar. Unterhalb von 1,6 Billionen Dollar sieht der Markt praktisch kaum Risiko, während oberhalb von 2,4 Billionen Dollar die Quoten deutlich vorsichtiger werden.