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    SpaceX – das sagen die Wettmärkte

    SpaceX wird auch an den Wettmärkten heiß gehandelt. Frühindikationen wie bei L&S scheinen uns etwas überzogen. Die Wettmärkte preisen eher einen moderaten Aufschlag von 10-20 Prozent zum wahrscheinlichen IPO.

    Die Quoten zeigen damit vor allem, wie stark der Markt auf eine deutliche Aufwertung am ersten Handelstag setzt. Eine Schlussmarktkapitalisierung von mehr als 1,8 Billionen Dollar wird mit 84 Prozent Wahrscheinlichkeit gehandelt, mehr als 2 Billionen Dollar noch mit 68 Prozent. Selbst oberhalb von 2,2 Billionen Dollar liegt die implizite Wahrscheinlichkeit noch bei 43 Prozent. Der Markt preist also nicht nur ein solides Debüt ein, sondern einen sehr kräftigen ersten Kurssprung über den Emissionswert hinaus.

    Die interessanteste Zone liegt damit zwischen 1,8 und 2,2 Billionen Dollar. Unterhalb von 1,6 Billionen Dollar sieht der Markt praktisch kaum Risiko, während oberhalb von 2,4 Billionen Dollar die Quoten deutlich vorsichtiger werden.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    SpaceX – das sagen die Wettmärkte SpaceX wird auch an den Wettmärkten heiß gehandelt. Frühindikationen wie bei L&S scheinen uns etwas überzogen. Die Wettmärkte preisen eher einen moderaten Aufschlag von 10-20 Prozent zum wahrscheinlichen IPO. Die Quoten zeigen damit vor allem, wie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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