Der Börsen-Tag
DAX & Dow im Aufwind – Tech-Werte schwächeln: Das sind die Top-Gewinner
Deutsche Nebenwerte im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX zulegen, zeigt der TecDAX Schwäche – und auch an der Wall Street sortiert sich das Feld neu.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, allerdings mit deutlichen Unterschieden zwischen den deutschen Standard- und Nebenwerten sowie den Technologiewerten. Der DAX notiert derzeit bei 24.247,63 Punkten und legt um 0,67 Prozent zu. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fort. Noch stärker präsentieren sich die Nebenwerte: Der MDAX steigt um 1,15 Prozent auf 31.493,74 Punkte und ist damit aktuell der größte Gewinner unter den betrachteten deutschen Indizes. Auch der SDAX kann deutlich zulegen und gewinnt 1,05 Prozent auf 18.041,04 Punkte. Im Gegensatz dazu stehen die Technologiewerte in Deutschland unter Druck: Der TecDAX gibt um 0,69 Prozent nach und notiert bei 3.927,23 Punkten. Damit entwickelt sich der Technologieindex klar schwächer als die übrigen deutschen Marktsegmente. An der Wall Street überwiegen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,58 Prozent auf 50.242,04 Punkte und zeigt damit eine ähnlich robuste Entwicklung wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt moderater um 0,22 Prozent auf 7.291,09 Punkte. Insgesamt präsentieren sich die Aktienmärkte damit überwiegend freundlich, wobei vor allem deutsche Nebenwerte und der US-Leitindex Dow Jones zu den Gewinnern zählen, während der deutsche Technologiesektor im TecDAX heute eine Gegenbewegung nach unten verzeichnet.
DAX: Gewinner vs. VerliererSiemens Energy führt mit +6,68% vor Infineon (+3,55%) und RWE (+3,38%). Auf der Verliererseite stehen BMW (-1,98%), Deutsche Telekom (-2,91%) und SAP (-5,66%). Die Spanne zwischen dem Topwert und dem schlechtesten Wert im DAX beträgt 12,34 Prozentpunkte.
MDAX: Gewinner vs. VerliererHochtief legt mit +5,86% am stärksten zu, gefolgt von Hugo Boss (+4,97%) und Aurubis (+4,23%). Demgegenüber fallen Bilfinger (-3,13%), Kion Group (-4,51%) und Nemetschek (-6,28%) deutlich. Die Differenz zwischen Best- und Schlechtestem liegt bei 12,14 Prozentpunkten.
SDAX: Gewinner vs. VerliererSFC Energy führt mit +6,39%, gefolgt von Elmos Semiconductor (+6,25%) und SUESS MicroTec (+5,61%). Die größten Rückgänge verzeichnen ATOSS Software (-3,47%), Verve Group Registered (A) (-3,51%) und Stabilus (-4,15%). Die Spanne beträgt 10,54 Prozentpunkte.
TecDAX: Gewinner vs. VerliererElmos Semiconductor (+6,25%) und SUESS MicroTec (+5,61%) zählen zu den stärksten Werten, Infineon ist mit +3,55% ebenfalls unter den Top drei. Auf der Verlustseite finden sich ATOSS Software (-3,47%), SAP (-5,66%) und Nemetschek (-6,28%). Die Differenz zwischen Best- und Schlechtestem beträgt 12,53 Prozentpunkte.
Dow Jones: Gewinner vs. VerliererAmgen führt mit +3,54% vor Caterpillar (+3,25%) und Boeing (+2,47%). Visa (A) (-1,09%), Microsoft (-2,40%) und Salesforce (-3,66%) liegen im Minus. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert beträgt 7,20 Prozentpunkte.
S&P 500: Gewinner vs. VerliererKLA Corporation springt mit +8,23% an die Spitze, dicht gefolgt von Lam Research (+8,17%) und EchoStar Registered (A) (+7,13%). Die größten Rückgänge zeigen Gartner (-4,55%), Adobe (-4,74%) und Equifax (-5,05%). Die Differenz zwischen Spitzenreiter und schlechtestem Wert beträgt 13,28 Prozentpunkte.
Marktübergreifender VergleichDer stärkste Gewinner insgesamt ist KLA Corporation (+8,23%), gefolgt von Lam Research (+8,17%) und EchoStar (+7,13%). Der stärkste Verlierer ist Nemetschek mit -6,28% (in MDAX und TecDAX). Mehrere Technologie- und Halbleiterwerte tauchen unter den Topperformern auf (z. B. KLA, Lam, Elmos, Infineon), während Namen wie SAP, Nemetschek und ATOSS mehrfach als Verlierer erscheinen.
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