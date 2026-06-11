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GoDaddy Registered (A) Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 11.06.2026
Am 11.06.2026 ist die GoDaddy Registered (A) Aktie, bisher, um -5,82 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.
GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.
GoDaddy Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der GoDaddy Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 65,58€, mit einem Minus von -5,82 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten GoDaddy Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -16,15 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um -9,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GoDaddy Registered (A) auf -33,87 %.
Während GoDaddy Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %. Damit gehört GoDaddy Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.
GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,67 %
|1 Monat
|-15,33 %
|3 Monate
|-16,15 %
|1 Jahr
|-55,42 %
Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie
Es gibt 132 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,66 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 11.06. - US Tech 100 stark +1,27 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,19 %. United Internet notiert im Minus, mit -1,28 %. Shopify verliert -1,44 %
GoDaddy Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.