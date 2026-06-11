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    Besonders beachtet!

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    EchoStar Registered (A) Aktie klettert nach oben - +9,15 % - 11.06.2026

    Am 11.06.2026 ist die EchoStar Registered (A) Aktie, bisher, um +9,15 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der EchoStar Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - EchoStar Registered (A) Aktie klettert nach oben - +9,15 % - 11.06.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

    EchoStar Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die EchoStar Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +9,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EchoStar Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 109,19. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die EchoStar Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +8,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EchoStar Registered (A) +7,90 % gewonnen.

    Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

    EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,29 %
    1 Monat -6,20 %
    3 Monate +7,62 %
    1 Jahr +590,00 %
    Stand: 11.06.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

    Es gibt 158 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,35 Mrd.EUR € wert.

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    Deutsche Nebenwerte im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX zulegen, zeigt der TecDAX Schwäche – und auch an der Wall Street sortiert sich das Feld neu.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,67 %. SES Global Cert. (A) notiert im Plus, mit +1,38 %.

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    Ob die EchoStar Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EchoStar Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EchoStar Registered (A)

    +8,13 %
    +7,96 %
    -6,51 %
    +7,37 %
    +598,63 %
    +533,54 %
    +386,79 %
    ISIN:US2787681061WKN:A0NDYQ
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