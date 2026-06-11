Utopie oder Realität: SpaceX als Schlüssel zur nächsten Infrastruktur-Revolution

SpaceX positioniert sich zunehmend als Infrastrukturkonzern für das digitale Zeitalter. Die Idee, rechenintensive Aufgaben künftig in erdnahe Umlaufbahnen auszulagern, klingt noch nach Zukunftsmusik, wird aber von Regierungen und Unternehmen bereits ernsthaft untersucht. Die EU-Kommission hat mit ihrer Studie ASCEND konkret durchgerechnet, ob orbitale Rechenzentren eines Tages die Energie- und Platzprobleme irdischer Serverfarmen lösen könnten.

Der größte Börsengang der Geschichte steht unmittelbar bevor. SpaceX notiert ab diesem Freitag unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie und einer angestrebten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar. Mit einem geplanten Emissionserlös von etwa 75 Milliarden US-Dollar soll aus dem IPO das Börsenereignis des Jahres werden.

Die physikalische Logik dahinter ist bestechend: Im Orbit steht Solarenergie rund um die Uhr und ohne atmosphärische Verluste zur Verfügung. Das natürliche Vakuum des Weltraums eliminiert konventionelle Kühlprobleme, auch wenn große Strahlungskühler nötig bleiben. Und ein Server im Orbit ist vor Erdbeben, Überschwemmungen oder physischer Sabotage geschützt.

Für rechenintensive, aber nicht zeitkritische Anwendungen – das Training großer KI-Modelle, Klimasimulationen, Langzeitarchivierung – könnten solche Systeme in einigen Jahrzehnten wirtschaftlich attraktiv werden.

Dabei kommt SpaceX eine Schlüsselrolle zu. Das Unternehmen hat die Startkosten pro Kilogramm Nutzlast durch wiederverwendbare Trägerraketen dramatisch gesenkt und betreibt mit Starlink bereits ein globales Satellitennetzwerk. Wer Daten per Laser direkt aus dem Orbit übertragen will, braucht genau diese Infrastruktur.

Die Hürden bleiben allerdings erheblich. Signallaufzeiten machen orbitale Server für Echtzeitanwendungen ungeeignet. Kosmische Strahlung schädigt Mikrochips und erfordert aufwendige Abschirmung. Und der Austausch defekter Hardware im All ohne Robotersysteme ist schlicht nicht möglich.

Selbst SpaceX-freundliche Analysten gehen daher von einem Hybridmodell aus, in dem zeitkritische Daten auf der Erde bleiben, während rechenintensive Workloads irgendwann ins All wandern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,20 % und einem Kurs von 186,5EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 19:37 Uhr) gehandelt.





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