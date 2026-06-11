Trump bläst angekündigte Iran-Angriffe ab
Für Sie zusammengefasst
- Trump sagt für heute Abend geplante Angriffe auf Iran ab
- Auf Truth Social begründet mit laufenden Gesprächen
- Gespräche hätten höchste Ebene der iranischen Führung erreicht
Foto: Stringer - dpa
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten./rin/DP/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Richard_Wagner schrieb gestern 16:59
mitdiskutieren »
Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Preise kommt.
Dazu ist ein niedriger Ölpreis erstmal wichtig damit sich die Lager leeren können, erst dannach dürften wir steigende Ölpreise sehen.
Link zu den Rohöllagerständen bzw. Zugang ode Abgänge..
Link zu Trading Economics..
Mann sieht das nach der Sperrung von Hormus diese gestiegen sind da noch Tanker unterwegs waren.
Nach etwa 2 Monaten war die Nettoentnahme größer.
Aufgrund der erfolgreichen Angriffe der Ukrainer fällt Russland mehr und mehr als Energielieferant aus bzw es
wurden Exportvebote für Benzin und Diesel ausgesprochen.
Venezuela wird uns auch nicht weiterhelfen da die dortige Infrastruktur erst aufgebaut werden muss respektive
ist die Förderung einer der am zu aufwndigsten und die Qualität des Öl noch dazu die schlechteste ist .
walker333 schrieb 09.06.26, 20:28
mitdiskutieren »
Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20980577-preiseinbruch-voraus-groesste-oel-schwemme-geschichte
==> Drill Baby, drill! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Anndreass0802 schrieb 09.06.26, 10:51
Ich glaube, dass der Ölpreis im Papierhandel künstlich niedrig gehalten wird, der müsste auf jefen Fall über 100 Dollar liegen. Na ja, irgendwann sind die Lager leer und dann lässt ich der Nachfrageüberhang nicht mehr durch Papiergeschäfte drücken..mitdiskutieren »
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen