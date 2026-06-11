DFB-Elf geht als Weltranglisten-Zehnter in Turnier

HOUSTON (dpa-AFX) - Die deutsche Nationalmannschaft geht als Weltranglisten-Zehnter in die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das geht aus dem von der FIFA am Eröffnungstag der Weltmeisterschaft veröffentlichten Ranking hervor.

Neue Nummer eins der Fußball-Welt ist WM-Titelverteidiger Argentinien. Das Team um Superstar Lionel Messi löste Frankreich ab, gegen das die Südamerikaner im Finale der WM vor vier Jahren gewannen. Die Franzosen rutschten auf Platz drei ab, Ranglisten-Zweiter bleibt Spanien.