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    INDEX-FLASH

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    US-Börsen bauen Gewinne aus - Trump sagt Schläge gegen Iran ab

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen weiten Gewinne nach Nahost-News aus
    • Trump sagt Angriffe auf Iran ab wegen Gesprächen
    • Dow, S&P und Nasdaq mit deutlichen Kursgewinnen
    INDEX-FLASH - US-Börsen bauen Gewinne aus - Trump sagt Schläge gegen Iran ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dank positiver Nachrichten zum Nahost-Konflikt haben die US-Börsen am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Gewinne deutlich ausgebaut. US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Zudem hätten viele Anleger am Vorabend des Rekord-Börsengangs (IPO) von SpaceX Angst, künftige Kursgewinne zu verpassen, begründete Julian Emanuel von Evercore ISI die schon vor dieser Nachricht positive Börsenstimmung.

    Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,65 Prozent auf 50.745 Punkte hoch. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,40 Prozent auf 7.369 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sogar um 2,49 Prozent auf 29.217 Punkte./gl/men






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