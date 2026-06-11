Börsen Update USA - 11.06. - US Tech 100 stark +2,29 %

Der Dow Jones steht bei 50.727,07 PKT und gewinnt bisher +1,55 %.

Top-Werte: Amgen +4,88 %, Boeing +4,75 %, Honeywell International +4,15 %, Caterpillar +4,00 %, Sherwin-Williams +3,23 %

Flop-Werte: Microsoft -2,41 %, Salesforce -2,40 %, Chevron Corporation -1,44 %, Visa (A) -0,59 %, Coca-Cola -0,47 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.168,70 PKT und steigt um +2,29 %.

Top-Werte: Lam Research +11,18 %, KLA Corporation +11,05 %, SanDisk Corporation +10,95 %, Arm Holdings +10,20 %, Applied Materials +9,43 %

Flop-Werte: Adobe -3,97 %, CoStar Group -3,70 %, Workday (A) -3,42 %, Autodesk -3,32 %, Microsoft -2,41 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.360,82 PKT und steigt um +1,18 %.

Top-Werte: Lam Research +11,18 %, KLA Corporation +11,05 %, SanDisk Corporation +10,95 %, Applied Materials +9,43 %, EchoStar Registered (A) +8,73 %

Flop-Werte: PTC -7,73 %, GoDaddy Registered (A) -4,97 %, Oracle -4,69 %, Devon Energy -3,98 %, Adobe -3,97 %

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