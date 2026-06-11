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    Besonders beachtet!

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    PTC - Aktie rauscht in die Tiefe - 11.06.2026

    Am 11.06.2026 ist die PTC Aktie, bisher, um -7,73 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PTC Aktie.

    Besonders beachtet! - PTC - Aktie rauscht in die Tiefe - 11.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    PTC ist ein US-Softwareanbieter für CAD, PLM und Industrial-IoT/AR. Kernprodukte: Creo (CAD), Windchill (PLM), ThingWorx (IoT), Vuforia (AR). Starke Stellung in Industrie, Automotive, Maschinenbau. Wichtige Konkurrenten: Siemens (Teamcenter, NX), Dassault Systèmes (CATIA, 3DEXPERIENCE), Autodesk. USP: tiefe Integration von CAD, PLM, IoT und AR für durchgängige digitale Zwillinge.

    PTC aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.06.2026

    Mit einer Performance von -7,73 % musste die PTC Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der PTC Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,32 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,73 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei PTC, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,76 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PTC Aktie damit um -10,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,92 % verloren.

    Während PTC deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,18 %.

    PTC Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,79 %
    1 Monat -13,65 %
    3 Monate -21,76 %
    1 Jahr -28,21 %
    Stand: 11.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur PTC Aktie

    Es gibt 116 Mio. PTC Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,71 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Siemens und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,06 %. Siemens notiert im Plus, mit +3,09 %.

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    Ob die PTC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PTC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PTC

    -8,47 %
    -9,24 %
    -12,20 %
    -21,02 %
    -28,00 %
    -15,69 %
    +3,36 %
    +611,46 %
    ISIN:US69370C1009WKN:A1H9GN
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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