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    Marktgeflüster

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    Iran-Trump-Eskalation: Wer manipuliert den Ölpreis?

    Wie kann das sein? Vielmehr zeigt sich ein Muster: steigen die US-Aktienmärkte, dann fällt der Ölpreis - fallen die Aktienmärkte, steigt der Ölpreis manchmal, manchmal ab er auch nicht

    US-Präsident Trump kündigt noch härtere Bombardements gegen den Iran an, US-Öl-Manager warnen vor baldiger Knappheit durch leere Lager - aber der Ölpreis steigt nicht. Wie kann das sein? Vielmehr zeigt sich ein Muster: steigen die US-Aktienmärkte, dann fällt der Ölpreis - fallen die Aktienmärkte, steigt der Ölpreis manchmal, manchmal ab er auch nicht. Die Eskalation sorgt entgegen häufig geäußerter Kommentare eben nicht für eine steigende Wahrscheinlichkeit für einen Deal: Vor allem die Drohung Trumps, die Öl-Insel Kharg zu besetzen (ca. 90% der iranischen Öl-Vorräte) ist eine weitere rote Linie, die der US-Präsident aus Sicht Teherans überschreitet. Die Wall Street heute schon im Sog des morgigen Börsengangs von SpaceX - auch heute werden viele KI-Aktien verkauft..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Iran-Trump-Eskalation: Wer manipuliert den Ölpreis? US-Präsident Trump kündigt noch härtere Bombardements gegen den Iran an, US-Öl-Manager warnen vor baldiger Knappheit durch leere Lager - aber der Ölpreis steigt nicht
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