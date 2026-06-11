Iran-Trump-Eskalation: Wer manipuliert den Ölpreis?

US-Präsident Trump kündigt noch härtere Bombardements gegen den Iran an, US-Öl-Manager warnen vor baldiger Knappheit durch leere Lager - aber der Ölpreis steigt nicht. Wie kann das sein? Vielmehr zeigt sich ein Muster: steigen die US-Aktienmärkte, dann fällt der Ölpreis - fallen die Aktienmärkte, steigt der Ölpreis manchmal, manchmal ab er auch nicht. Die Eskalation sorgt entgegen häufig geäußerter Kommentare eben nicht für eine steigende Wahrscheinlichkeit für einen Deal: Vor allem die Drohung Trumps, die Öl-Insel Kharg zu besetzen (ca. 90% der iranischen Öl-Vorräte) ist eine weitere rote Linie, die der US-Präsident aus Sicht Teherans überschreitet. Die Wall Street heute schon im Sog des morgigen Börsengangs von SpaceX - auch heute werden viele KI-Aktien verkauft..

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