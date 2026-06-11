Devisen
Euro dreht ins Plus zum Dollar - Trump bricht Angriffe auf Iran ab
- Euro steigt wegen Aussicht auf Einigung USA Iran
- Kurs erreichte Hoch 1,1566 und notierte 1,1550
- Trump sagte Angriffe ab und nannte Rahmenabkommen
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagabend von den Aussichten auf eine Einigung zwischen den Kriegsparteien USA und Iran profitiert. Die Gemeinschaftswährung kletterte bis auf ein Tageshoch von 1,1566 US-Dollar und notierte zuletzt noch bei 1,1550 Dollar. Zuvor war der Eurokurs bis auf ein Tief von 1,1503 Dollar abgerutscht.
US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab und stellte die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit der Islamischen Republik in Aussicht. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten./men/gl
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???