Gold mit Rally: +2,03 % in 24h auf 4.153,89 USD

+2,03 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,60 % 1 Monat -13,25 % 3 Monate -21,42 % 1 Jahr +22,20 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.153,89. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.908,76USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.153,89USD ein Wert von 21.762,2USD geworden – ein Gewinn von +117,62 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Gold-Sentiment: Kurzfristig treibt ein +70$-Anstieg den POG nach oben, während andere eine längerfristige Seitwärtsbewegung erwarten. Fundamentale Treiber wie Iran-Krise scheinen eingepreist; Inflationsthema wird diskutiert. Langfristig wieder bullishere Tendenzen. Die exakte 14-Tage-Entwicklung wird hier nicht mit einer Zahl belegt.