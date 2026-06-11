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    Besonders beachtet!

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    Amgen Aktie - Kurs legt am 11.06.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Amgen Aktie bisher um +5,38 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.

    Besonders beachtet! - Amgen Aktie - Kurs legt am 11.06.2026 stark zu
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

    Amgen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.06.2026

    Die Amgen Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,38 % auf 309,08 zulegen. Das sind +15,78  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amgen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 309,08, mit einem Plus von +5,38 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amgen Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,26 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amgen einen Anstieg von +5,05 %.

    Während Amgen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %.

    Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,14 %
    1 Monat +4,49 %
    3 Monate -9,26 %
    1 Jahr +14,40 %
    Stand: 11.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 540 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 11.06. - US Tech 100 stark +2,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    DAX & Dow im Aufwind – Tech-Werte schwächeln: Das sind die Top-Gewinner


    Deutsche Nebenwerte im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX zulegen, zeigt der TecDAX Schwäche – und auch an der Wall Street sortiert sich das Feld neu.

    Börsenstart USA - 11.06. - US Tech 100 stark +1,27 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences, Biogen und Co.

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,12 %. Biogen notiert im Plus, mit +2,22 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,76 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +2,07 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +0,72 %.

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    Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amgen

    +5,50 %
    +0,37 %
    +4,39 %
    -9,01 %
    +14,81 %
    +44,30 %
    +47,18 %
    +114,51 %
    +7.219,82 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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