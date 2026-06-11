Amgen Aktie - Kurs legt am 11.06.2026 stark zu

Die Amgen Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,38 % auf 309,08€ zulegen. Das sind +15,78 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amgen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 309,08€, mit einem Plus von +5,38 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amgen Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,26 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amgen einen Anstieg von +5,05 %.

Während Amgen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %.

Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,14 % 1 Monat +4,49 % 3 Monate -9,26 % 1 Jahr +14,40 %

Informationen zur Amgen Aktie

Stand: 11.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 540 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,15 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Deutsche Nebenwerte im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX zulegen, zeigt der TecDAX Schwäche – und auch an der Wall Street sortiert sich das Feld neu.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences, Biogen und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,12 %. Biogen notiert im Plus, mit +2,22 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,76 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +2,07 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +0,72 %.

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Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.