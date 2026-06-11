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    Behörden

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    Drei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Tote in Grenzgebieten nach russischen Angaben
    • Drohne schlug in Bus in Wosnessenowka eine Frau tot
    • Zwei Tote in Belaja Berjoska nach Angriff
    Behörden - Drei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WOSNESSENOWKA/BELAJA BERJOSKA (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Angriffen sind nach russischen Behördenangaben drei Menschen in Grenzgebieten getötet worden. Im Dorf Wosnessenowka nahe der Grenze sei eine ukrainische Drohne in einen Bus eingeschlagen, teilte der Krisenstab des Gebiets Belgorod mit. Dabei sei eine Frau getötet und elf weitere Personen verletzt worden.

    In der Region Brjansk seien bei einem ukrainischen Angriff in der an der Grenze liegenden Siedlung Belaja Berjoska zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der kommissarische Gebietsgouverneur, Jegor Kowaltschuk, laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Zunächst hatte Kowaltschuk demnach von einem Toten und drei Verletzten gesprochen. Ein Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine. Belgorod ist eine der am stärksten vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Regionen in Russland./ksr/DP/men






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