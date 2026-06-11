Starmer hält an Verteidigungsetat fest

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt seines Verteidigungsministers John Healey im Streit um die Finanzierung des Verteidigungsressorts hat der britische Premierminister Keir Starmer seine Etatplanung verteidigt. Der Verteidigungshaushalt sorge "auf nachhaltige Weise für einen beispiellosen Anstieg der Verteidigungsausgaben", schrieb Starmer in einem Brief an Healey, der auf der Regierungswebseite veröffentlicht wurde. "Er wird die Ressourcen bereitstellen, die unser Militär benötigt, um uns zu schützen, und die Klarheit bieten, die die britische Verteidigungsindustrie für ihre Planung benötigt", heißt es in dem Brief weiter.

Zudem betonte Starmer das gemeinsam Erreichte: "Wir haben eine Situation vorgefunden, in der unsere Streitkräfte jahrelang unterfinanziert und vernachlässigt worden waren", schrieb Starmer mit Blick auf die konservative Vorgängerregierung. "Unsere Arbeit an der Spitze der Koalition der Willigen in der Ukraine, die Verteidigung unserer Verbündeten am Golf und die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Nationen an einem Plan für die Straße von Hormus haben dazu beigetragen, die Welt sicherer zu machen", so der Premier. Er sei fest entschlossen, das krisengebeutelte Großbritannien wieder aufzubauen. "Es tut mir leid, dass Du nicht an dieser Arbeit mitwirken wirst", schrieb Starmer an den scheidenden Minister.