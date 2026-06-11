Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Amgen
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 1
Performance 1M: +9,96 %
Performance 1M: +9,96 %
Honeywell International
Tagesperformance: +5,32 %
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 2
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
Boeing
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 3
Performance 1M: -11,15 %
Performance 1M: -11,15 %
Caterpillar
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 4
Performance 1M: -1,90 %
Performance 1M: -1,90 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 5
Performance 1M: -3,94 %
Performance 1M: -3,94 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 6
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 7
Performance 1M: +24,94 %
Performance 1M: +24,94 %
Microsoft
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 8
Performance 1M: -5,00 %
Performance 1M: -5,00 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 9
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 10
Performance 1M: +9,05 %
Performance 1M: +9,05 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 11
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
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