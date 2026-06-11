Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +14,84 %
Tagesperformance: +14,84 %
Platz 1
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +12,96 %
Tagesperformance: +12,96 %
Platz 2
Performance 1M: +31,53 %
Performance 1M: +31,53 %
Lam Research
Tagesperformance: +12,81 %
Tagesperformance: +12,81 %
Platz 3
Performance 1M: +24,66 %
Performance 1M: +24,66 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +12,77 %
Tagesperformance: +12,77 %
Platz 4
Performance 1M: +50,42 %
Performance 1M: +50,42 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +12,26 %
Tagesperformance: +12,26 %
Platz 5
Performance 1M: +55,32 %
Performance 1M: +55,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Laut dem wallstreetONLINE-Forum zeigt MRVL gemischtes Sentiment: Gewinnmitnahmen nach der Rallye (Beitrag 2/3) mit anschließender Aufwärtsbewegung und spekulativen Hoffnungen auf weiteres Upside durch KI. Andere Anleger waren raus oder vorsichtig (Geldmarkt-ETF). Kurzfristig volatil; fundamentale/Kennzahlen bleiben unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar; exakter Wert fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +11,48 %
Tagesperformance: +11,48 %
Platz 6
Performance 1M: +23,22 %
Performance 1M: +23,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron Technology gemischt. Einige Beiträge sehen MU als günstig (KGV unter 10, PEG 0); andere nennen ein höheres KGV (ca. 17) und betonen, dass Bewertung nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern von Speicherpreisen abhängt. Fundamentale Treiber: Speicherpreise, Nachfragezyklen und zyklische Schwankungen. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert; es gibt Hinweise auf Volatilität und mögliche Rebounds.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +11,00 %
Tagesperformance: +11,00 %
Platz 7
Performance 1M: -12,90 %
Performance 1M: -12,90 %
Applied Materials
Tagesperformance: +10,96 %
Tagesperformance: +10,96 %
Platz 8
Performance 1M: +27,99 %
Performance 1M: +27,99 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,39 %
Tagesperformance: +8,39 %
Platz 9
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +8,32 %
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 10
Performance 1M: +19,63 %
Performance 1M: +19,63 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,45 %
Tagesperformance: +7,45 %
Platz 11
Performance 1M: +26,22 %
Performance 1M: +26,22 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,34 %
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 12
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +7,02 %
Tagesperformance: +7,02 %
Platz 13
Performance 1M: +29,06 %
Performance 1M: +29,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,93 %
Tagesperformance: +6,93 %
Platz 14
Performance 1M: -4,48 %
Performance 1M: -4,48 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 15
Performance 1M: +6,88 %
Performance 1M: +6,88 %
Qualcomm
Tagesperformance: +6,44 %
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 16
Performance 1M: -11,31 %
Performance 1M: -11,31 %
Insmed
Tagesperformance: +6,10 %
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 17
Performance 1M: -7,10 %
Performance 1M: -7,10 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 18
Performance 1M: +4,98 %
Performance 1M: +4,98 %
Autodesk
Tagesperformance: -5,63 %
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 19
Performance 1M: -12,97 %
Performance 1M: -12,97 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 20
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
Adobe
Tagesperformance: -5,45 %
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 21
Performance 1M: -11,06 %
Performance 1M: -11,06 %
Honeywell International
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 22
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
Fortinet
Tagesperformance: +5,44 %
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 23
Performance 1M: +24,08 %
Performance 1M: +24,08 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 24
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 25
Performance 1M: +9,12 %
Performance 1M: +9,12 %
Intuit
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 26
Performance 1M: -29,35 %
Performance 1M: -29,35 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 27
Performance 1M: -5,00 %
Performance 1M: -5,00 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 28
Performance 1M: +8,13 %
Performance 1M: +8,13 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 29
Performance 1M: -9,69 %
Performance 1M: -9,69 %
Copart
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 30
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
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