Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +14,84 %
Tagesperformance: +14,84 %
Platz 1
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +13,33 %
Tagesperformance: +13,33 %
Platz 2
Performance 1M: +31,84 %
Performance 1M: +31,84 %
Lam Research
Tagesperformance: +13,13 %
Tagesperformance: +13,13 %
Platz 3
Performance 1M: +24,66 %
Performance 1M: +24,66 %
Micron Technology
Tagesperformance: +11,63 %
Tagesperformance: +11,63 %
Platz 4
Performance 1M: +23,22 %
Performance 1M: +23,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron Technology gemischt. Einige Beiträge sehen MU als günstig (KGV unter 10, PEG 0); andere nennen ein höheres KGV (ca. 17) und betonen, dass Bewertung nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern von Speicherpreisen abhängt. Fundamentale Treiber: Speicherpreise, Nachfragezyklen und zyklische Schwankungen. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert; es gibt Hinweise auf Volatilität und mögliche Rebounds.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +11,61 %
Tagesperformance: +11,61 %
Platz 5
Performance 1M: +27,99 %
Performance 1M: +27,99 %
Intel
Tagesperformance: +11,21 %
Tagesperformance: +11,21 %
Platz 6
Performance 1M: -12,90 %
Performance 1M: -12,90 %
PTC
Tagesperformance: -10,30 %
Tagesperformance: -10,30 %
Platz 7
Performance 1M: -16,06 %
Performance 1M: -16,06 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +9,77 %
Tagesperformance: +9,77 %
Platz 8
Performance 1M: -6,20 %
Performance 1M: -6,20 %
Teradyne
Tagesperformance: +9,51 %
Tagesperformance: +9,51 %
Platz 9
Performance 1M: -0,64 %
Performance 1M: -0,64 %
International Paper
Tagesperformance: +9,45 %
Tagesperformance: +9,45 %
Platz 10
Performance 1M: +7,89 %
Performance 1M: +7,89 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +8,84 %
Tagesperformance: +8,84 %
Platz 11
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
First Solar
Tagesperformance: +8,57 %
Tagesperformance: +8,57 %
Platz 12
Performance 1M: +16,73 %
Performance 1M: +16,73 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +8,03 %
Tagesperformance: +8,03 %
Platz 13
Performance 1M: +16,72 %
Performance 1M: +16,72 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +7,86 %
Tagesperformance: +7,86 %
Platz 14
Performance 1M: -8,59 %
Performance 1M: -8,59 %
Moderna
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 15
Performance 1M: -15,21 %
Performance 1M: -15,21 %
Albemarle
Tagesperformance: +7,46 %
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 16
Performance 1M: -24,68 %
Performance 1M: -24,68 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,46 %
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 17
Performance 1M: +26,22 %
Performance 1M: +26,22 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,39 %
Tagesperformance: +7,39 %
Platz 18
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +7,37 %
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 19
Performance 1M: +42,84 %
Performance 1M: +42,84 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +7,37 %
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 20
Performance 1M: -3,42 %
Performance 1M: -3,42 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,15 %
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 21
Performance 1M: +6,88 %
Performance 1M: +6,88 %
Autodesk
Tagesperformance: -5,74 %
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 22
Performance 1M: -12,97 %
Performance 1M: -12,97 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 23
Performance 1M: -15,33 %
Performance 1M: -15,33 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,43 %
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 24
Performance 1M: +4,98 %
Performance 1M: +4,98 %
Adobe
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 25
Performance 1M: -11,06 %
Performance 1M: -11,06 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 26
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
Equifax
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 27
Performance 1M: -3,17 %
Performance 1M: -3,17 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 28
Performance 1M: +4,80 %
Performance 1M: +4,80 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 29
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
Gartner
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 30
Performance 1M: +0,41 %
Performance 1M: +0,41 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 31
Performance 1M: +14,07 %
Performance 1M: +14,07 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 32
Performance 1M: +8,65 %
Performance 1M: +8,65 %
Centene
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 33
Performance 1M: +20,06 %
Performance 1M: +20,06 %
S&P Global
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 34
Performance 1M: +3,34 %
Performance 1M: +3,34 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 35
Performance 1M: -3,94 %
Performance 1M: -3,94 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 36
Performance 1M: -6,98 %
Performance 1M: -6,98 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 37
Performance 1M: +10,52 %
Performance 1M: +10,52 %
Verisign
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 38
Performance 1M: +2,76 %
Performance 1M: +2,76 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 39
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 40
Performance 1M: +8,13 %
Performance 1M: +8,13 %
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