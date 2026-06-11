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Autodesk Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 11.06.2026
Am 11.06.2026 ist die Autodesk Aktie, bisher, um -7,40 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Autodesk Aktie.
Autodesk ist ein führender Anbieter von Software für 3D-Design, Konstruktion und Medienproduktion. Kernprodukte sind AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 und Media-&-Entertainment-Tools. Starke Marktstellung im CAD/BIM- und Konstruktionssegment. Wichtige Konkurrenten: Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Bentley, Adobe. USP: breites Ökosystem, Cloud-/Abo-Modell, De-facto-Standard in vielen Branchen.
Autodesk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.06.2026
Die Autodesk Aktie notiert aktuell bei 177,52€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,19 € entspricht. Die Talfahrt der Autodesk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 177,52€, mit einem Minus von -7,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Autodesk Verluste von -18,94 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Autodesk Aktie damit um -10,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,58 % verloren.
Während Autodesk deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +3,29 %.
Autodesk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,49 %
|1 Monat
|-14,47 %
|3 Monate
|-18,94 %
|1 Jahr
|-31,79 %
Informationen zur Autodesk Aktie
Es gibt 211 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,84 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im US Tech 100.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 11.06.2026 im S&P 500.
Börsen Update USA - 11.06. - US Tech 100 stark +2,29 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Paccar, Trimble und Co.
Paccar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,40 %. Trimble notiert im Minus, mit -1,55 %. Siemens notiert im Plus, mit +3,37 %.
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Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.