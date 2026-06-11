Bundesnetzagentur soll KI überwachen
- Bundesnetzagentur wird zentrale KI-Anlaufstelle
- EU-KI-Verordnung verlangt zentrale Aufsichtsbehörde
- Wirtschaft äußert Bedenken vor zu strenger Regulierung
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesnetzagentur ist künftig Deutschlands zentrale Anlaufstelle für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Das hat der Bundestag am Abend beschlossen.
Diese Entscheidung dient der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Das weltweit erste staatenübergreifende Gesetzeswerk zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz sieht eine zentrale Überwachungsbehörde in jedem EU-Staat vor.
Ziele der Verordnung sind nach Darstellung der EU-Kommission der Verbraucherschutz und die Sicherstellung eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes. Es gibt allerdings auch Bedenken aus der Wirtschaft vor zu strenger Regulierung./ax/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 308,0 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..
Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -37,71 %/+49,24 % bedeutet.