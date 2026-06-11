Bundesnetzagentur soll KI überwachen

Ziele der Verordnung sind nach Darstellung der EU-Kommission der Verbraucherschutz und die Sicherstellung eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes. Es gibt allerdings auch Bedenken aus der Wirtschaft vor zu strenger Regulierung./ax/DP/men

Teurer war der Markt noch nie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 308,0 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..

Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -37,71 %/+49,24 % bedeutet.