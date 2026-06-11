HHLA beschließt: A-Aktien an Hamburger Hafen & Logistik übertragen
Die HHLA stellt die Weichen für die Zukunft: Squeeze-out der Minderheitsaktionäre, starke Kennzahlen 2025 und Fokus auf Investitionen statt Dividende.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- Die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat die Übertragung der A-Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin, die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH), beschlossen.
- Der aktienrechtliche Squeeze-out wird mit Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister wirksam, die Bekanntmachung erfolgt im Bundesanzeiger und auf der HHLA-Website.
- Die Barabfindung für die A-Aktien beträgt 21,16 Euro je Aktie.
- Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds verzeichnete HHLA im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 9,9 % auf 1.756,2 Mio. Euro und eine Steigerung des EBIT um 19,5 % auf 160,5 Mio. Euro.
- Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 9,8 Mio. Euro, wobei keine Dividende für 2025 ausgeschüttet wird.
- Die Hauptversammlung betonte die Bedeutung der Zurückhaltung bei Dividenden, um die Investitionen in die Modernisierung der Anlagen zu finanzieren und die Wettbewerbsfähigkeit der HHLA langfristig zu sichern.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 11.06.2026.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im Plus.
+1,38 %
+3,70 %
+3,70 %
-5,02 %
+19,02 %
+72,62 %
+1,21 %
+53,87 %
-60,36 %
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