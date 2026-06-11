IPO
SpaceX zurrt Rekord-Börsengang fest
- SpaceX erzielt Rekord-Börsengang und 75 Mrd Dollar
- Bewertung 1,77 Billionen Dollar übersteigt Meta
- Musk behält über 80 Prozent Stimmrechte
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekord-Börsengang von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist unter Dach und Fach. SpaceX bestätigte am Donnerstagabend den Verkauf von rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit rund 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Der Weg für den Handelsbeginn am Freitag ist nun frei. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.
SpaceX debütiert damit an der Börse wie geplant mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar - und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta . Musk wird mit dem Börsengang zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - zumindest auf dem Papier, gemessen am Wert seiner Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauers Tesla .
Milliardenverluste in SpaceX-Bilanz
Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro).
Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist der Satelliteninternet-Dienst Starlink. In der Zukunft soll es Künstliche Intelligenz sein - auch dank von Rechenzentren im All.
Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.
Anders als bei vielen anderen Börsengängen legte SpaceX den Ausgabepreis von 135 Dollar vorab selbst fest. Üblicherweise nennen Unternehmen zunächst eine Spanne - und ermitteln den Preis dann basierend auf dem Interesse der Investoren./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,88 % und einem Kurs von 89,20 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Ich amüsiere mich ja hier immer im Thread und bin ein stiller Mitleser, aber nun möchte ich doch mal diese für Nokery tollen News doch besser verstehen.
Meiner Meinung nach verschlägt es niemanden die Sprache. Teslakurs aktuell ca. 3% rot. An so einem Tag hätte es vor einigen Monaten noch angeregte Diskussionen gegeben. Die Kritiker ziehen sich aus diesem Thread zurück, bis er zu einer Nokery-Echokammer geworden ist. Punkt.
https://fortune.com/2026/06/05/jamie-dimon-calls-elon-musk-edison-of-our-time-before-spacex-ipo/
Tesla entwickelt sich zu einer groß angelegten Bestecher- und Betrügerbude. Da stellen sich mir die Nackenhaare hoch und mir wird kotzeübel 🤢 🤢
Ich würde NIEMALS einen Tesla kaufen, solange dieser Betrüger und Erpresser dort CEO ist.