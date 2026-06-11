JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Mit der Übernahme von Orb werde der Zahlungsdienstleister nun im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aktiv, was er sehr positiv werte, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen sei ein Plattform-Anbieter zur Erfassung von Nutzungsdaten in Echtzeit sowie zur Umwandlung von komplexen Preisvereinbarungen in Abrechnungsdaten für Unternehmen./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 789,3EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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