JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Mit der Übernahme von Orb werde der Zahlungsdienstleister nun im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aktiv, was er sehr positiv werte, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das US-Unternehmen sei ein Plattform-Anbieter zur Erfassung von Nutzungsdaten in Echtzeit sowie zur Umwandlung von komplexen Preisvereinbarungen in Abrechnungsdaten für Unternehmen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 20:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 789,3EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
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