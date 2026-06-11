Adobe stockt Ziele auf - Abgang von Finanzchef verschreckt jedoch Anleger

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Adobe Systems hat trotz unerwartet hoher Umsatzziele seine Anleger wegen eines weiteren Managementwechsels nicht besänftigen können. Zwar geht der Konzern im laufenden dritten Quartal von mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und damit mehr aus, als Analysten ihm zugetraut hatten. Doch verlässt mit Finanzchef Dan Durn ein weiterer Topmanager schon kommende Woche den Spezialisten für Software zur Mediengestaltung, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel.

Im März hatte bereits der langjährige Chef Shantanu Narayen seinen Abgang verkündet. Anleger sind wegen der drohenden Konkurrenz von KI-Software ohnehin nervös, die Aktie verlor nachbörslich 6 Prozent auf 207 Dollar. Experte Gil Luria vom Analysehaus D.A. Davidson sagte im Finanzsender Bloomberg TV, der Zeitpunkt des Abgangs vom Finanzchef sei unglücklich, während das Unternehmen bereits nach einer Nachfolge für den Chefposten suche. Mit diesem Umstand fühlten sich Investoren nicht wohl. Durn wechselt zum Halbleiterkonzern Marvell Technology .