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    Bundestag beendet Weiterbildungspflicht für Makler

    Bundestag beendet Weiterbildungspflicht für Makler
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    BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Reihe kleinerer Einzelmaßnahmen treibt die schwarz-rote Koalition den angepeilten Bürokratieabbau voran. Der Bundestag verabschiedete am Abend ein Gesetzespaket von Union und SPD, das bestimmte Berufsgruppen wie Immobilienmakler und Schornsteinfeger um jährlich rund 45 Millionen Euro entlasten soll.

    So entfällt für Makler die Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung. Für Immobilienverwalter bleibt sie - anders als ursprünglich geplant - allerdings erhalten. Abgeschafft wird das sogenannte Heizungslabel, das Schornsteinfeger an ältere Heizkessel und Thermen kleben mussten, um die Besitzer über die Energieeffizienz ihrer Geräte zu informieren. Außerdem werden durch die Reform verschiedene Berichtspflichten gestrichen./ax/DP/men






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