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    Redwood AI unterzeichnet Absichtserklärung zur Erforschung der Nachverfolgung von Krankheitserregern mittels KI-Genomik an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo

    Redwood AI unterzeichnet Absichtserklärung zur Erforschung der Nachverfolgung von Krankheitserregern mittels KI-Genomik an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo
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    Redwood AI unterzeichnet Absichtserklärung zur Erforschung der Nachverfolgung von Krankheitserregern mittels KI-Genomik an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ziel, möglicherweise die Ausbreitung des Ebola-Virus nachzuverfolgen

     

    Vancouver, Kanada – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit Dr. Placide Sesonga von der University of Global Health Equity (UGHE) in Ruanda bekannt zu geben.

     

    Mit der vorgeschlagenen Zusammenarbeit soll die Entwicklung einer regionalen Initiative zur Nachverfolgung von Krankheitserregern und KI-gestützten Ausbruchsnachrichten unterstützt werden, die sich auf die Stärkung der Vorsorge und Früherkennung von neu auftretenden und wieder auftretenden Infektionskrankheiten in Zentral- und Ostafrika konzentriert. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und soll die gemeinsame Planung, die Ausarbeitung von Leitlinien sowie die Gespräche über die Finanzierung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Initiative unterstützen. Etwaige künftige verbindliche Verpflichtungen, für die es keine Garantie oder Gewissheit gibt, würden gesonderten endgültigen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien unterliegen.

     

    Die Initiative soll sich zunächst auf besonders wichtige Überwachungsregionen und Mobilitätskorridore in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo („DRK“) konzentrieren. Die Parteien beabsichtigen, den Einsatz einer „One-Health“-Infrastruktur zur Nachverfolgung von Krankheitserregern an wichtigen und sekundären Grenzübergängen, Verkehrsknotenpunkten, Ballungszentren und anderen Mobilitätskorridoren mit hohem Risiko zu prüfen. „One-Health“ bezieht sich auf die Untersuchung des Potenzials für Zoonosen zwischen Tieren und Menschen.

     

    Das vorgeschlagene System würde die Überwachung von Krankheitserregern, die metagenomische Sequenzierung, räumliche und epidemiologische Analysen und Redwoods KI-gestützte Predictive Intelligence-Plattform kombinieren, um eine frühe Identifizierung abnormer Krankheitserregeraktivität und neuer Ausbruchssignale auf Bevölkerungsebene zu unterstützen.

     

    Die Parteien sind sich einig, dass der jüngste Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo und in den Nachbarländern die dringende Notwendigkeit früherer und besser koordinierter regionaler Ausbruchmeldesysteme unterstreicht, mit denen neu entstehende Infektionskrankheiten erkannt werden können, bevor es zu einer erheblichen Übertragung durch die Bevölkerung und einer grenzüberschreitenden Ausbreitung kommt. Zwar diente Ebola als wichtiger Auslöser für die Diskussionen rund um die Initiative, doch soll die vorgeschlagene Infrastruktur umfassendere langfristige Vorsorgemaßnahmen für eine Vielzahl neu auftretender und wieder auftretender Infektionskrankheiten von regionaler und globaler Bedeutung für die öffentliche Gesundheit unterstützen.

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