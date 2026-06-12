🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Entspannt in den Sommer schlummern mit Top Sommer-Deals von Bedsure zum Amazon Prime Day

    HAMBURG, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Wenn die Temperaturen steigen, wird erholsamer Schlaf oft zur Herausforderung. Hitzestau und durchgeschwitzte Bettwäsche gehören im Sommer zum Alltag. Leichte, atmungsaktive Materialien schaffen hier sofortige Abhilfe. Passend dazu bietet Bedsure die richtigen Textilien für angenehm kühle Sommernächte.

    Erste Hilfe bei heißen Sommernächten. Die OEKO-TEX-zertifizierten, wendbaren Kühldecken, kühlende Kissen, Spannbettlaken und kühlende Bettdecken von Bedsure helfen bei Nachtschweiß und unruhigem Schlaf. Das kühlende Gewebe ist extrem atmungsaktiv, besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eignet sich ideal für sensible Haut. Zum Prime Day gibt es zudem einen Discount von 15–30 Prozent (Rabatte variieren nach Produkt, Größe und Farbe).

    Selfcare-Sommer-Upgrade für empfindliche Haut. Für einen Hauch „Quiet Luxury" im Schlafzimmer sorgt das Musselin-Bettwäscheset. Aus zweilagiger Gaze (100 % reine OEKO-TEX-Baumwolle) gefertigt, schmeichelt es der Haut und schafft ein kühlendes Mikroklima. Der Clou: Die natürliche Crinkle-Textur macht Bügeln überflüssig und schenkt extra Me-Time (UVP*: 65,99 Euro). Für das Wohnzimmer oder laue Nächte eignet sich die vierlagige Jacquard-Musselin-Decke aus reiner Baumwolle. Ihre Luftzirkulation sorgt für einen feuchtigkeitsregulierenden Effekt und ein trockenes Hautgefühl. Zum Prime Day gibt Bedsure hierauf 20 Prozent Rabatt.

    Wer weitere Inspiration für den Sommer sucht, wird hier fündig:

    • Bedsure Baumwolldecke mit Diamantstruktur: Discount bis zu 15 Prozent

    • Bedsure 100% Baumwolle Bettwäsche Set: Discount bis zu 30 Prozent

    • Bedsure Kissenbezüge aus 100% Baumwolle: Discount bis zu 30 Prozent

    • Baumwolljersey Spannbettlaken: Discount bis zu 20 Prozent

    *Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen im Ermessen des Handels. Rabattstaffelungen variieren nach Größe.

    Rechtlicher Hinweis: Der Abdruck des mitgesendeten Bildmaterials ist bei Nennung des Copyrights "Copyrights BEDSURE" honorarfrei. Ein Belegexemplar wird im Falle einer Veröffentlichung erbeten.

    Bedsure Best Prime Day Deals

    Über Bedsure 

    5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig-weichen, stilvollen und langlebigen Heimtextilien-Produkten. Wir glauben, dass "Coziness" mehr ist als nur ein Gefühl, das durch Berührung entsteht, sondern eine Erfahrung, die Schönheit und den Komfort zuhause verbessert. Wir bieten vertrauenswürdige Qualität, durchdachte Innovationen und lang anhaltenden Komfort, der  leicht erschwinglich und zugänglich ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen kuschelige- Premium-Erfahrungen, die die Lebensqualität durch vertrauenswürdige Premium-Heimtextilien in jedem Haus verbessern. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996210/prime_day_UK.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/entspannt-in-den-sommer-schlummern-mit-top-sommer-deals-von-bedsure-zum-amazon-prime-day-302795166.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Entspannt in den Sommer schlummern mit Top Sommer-Deals von Bedsure zum Amazon Prime Day HAMBURG, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ - Wenn die Temperaturen steigen, wird erholsamer Schlaf oft zur Herausforderung. Hitzestau und durchgeschwitzte Bettwäsche gehören im Sommer zum Alltag. Leichte, atmungsaktive Materialien schaffen hier sofortige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     