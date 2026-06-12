GIGABYTE feiert auf der COMPUTEX 2026 sein 40-jähriges Bestehen mit prämierten Innovationen in den Bereichen KI, Gaming und Design

TAIPEH, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, hat im Rahmen der COMPUTEX 2026 mehrere Auszeichnungen für Produktneuheiten erhalten. Unter dem Motto „ENTER INFINITY" („Aufbruch in die Unendlichkeit") zum 40-jährigen Bestehen präsentierte das Unternehmen Neuheiten in den Bereichen KI, Gaming, Produktdesign und Nutzererfahrung. Mehrere vorgestellte Produkte erhielten Auszeichnungen und Würdigungen von internationalen Medien und Branchenorganisationen.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand das Motherboard X870E AORUS INFINITY NEXT, das in Fachmedien für seine Kombination aus von Raumfahrttechnik inspiriertem Engineering, fortschrittlichen Kühltechnologien und markanter Ästhetik hervorgehoben wurde. Das Motherboard verfügt über thermische Materialien, wie sie auch in Raketentriebwerken zum Einsatz kommen, Metall-3D-Drucktechnologien, eine AI-Gyroid-Struktur zur Vergrößerung der Kühlfläche um bis zu 44 % sowie ein 64-Phasen-Stromversorgungsdesign, das bis zu 5.120 Ampere Gesamtstrom liefern kann. Tom's Hardware lobte es als „vollgepackt mit noch nie zuvor eingesetzter Thermotechnik in Raumfahrtqualität und einer noch nie dagewesenen Ästhetik". Mit der Vorstellung wurde auch die umfassendere INFINITY-Serie präsentiert, die Motherboards, Grafikkarten, Gaming-Peripheriegeräte und Gehäuse umfasst und die „ENTER INFINITY"-Vision auf ein breiteres Ökosystem für PC-Builds überträgt.