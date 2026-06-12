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    NatGold Digital legt den 8. Juli als Starttermin für den weltweiten Handel mit NATG fest

    MIAMI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold" oder das „Unternehmen"), ein wegweisendes Unternehmen im Bereich des digitalen Goldabbaus, das über ein zum Patent angemeldetes Verfahren verfügt, mit dem der innere Wert von Goldvorkommen im Boden durch seine digitale Abbau- und Blockchain-basierte Tokenisierungsplattform nachhaltig erschlossen werden kann, gab heute bekannt, dass der weltweite Handel mit NATG-Token an einer großen Börse voraussichtlich am Mittwoch, dem 8. Juli 2026, beginnen wird.

    „Der Start des öffentlichen Handels am 8. Juli ist ein entscheidender Meilenstein für NatGold und markiert den Einstieg von NATG in den globalen Markt für digitale Vermögenswerte", sagte Andrés Fernández, Chief Executive Officer von NatGold Digital. „Dies ist die erste kommerzielle Umsetzung unseres digitalen Bergbau-Frameworks und der Beginn eines breiteren Marktzugangs für ein Modell, das darauf ausgelegt ist, Disziplin, Transparenz und Struktur bei der Ermittlung des Wertes von im Boden verborgenem Gold zu gewährleisten. Wir sind davon überzeugt, dass NATG eine neue Kategorie nachhaltiger, digitaler Werte im Zusammenhang mit Gold einführt, die dauerhaft im Tresor der Natur aufbewahrt bleiben."

    Das Startvorbereitungsprogramm von NatGold umfasste die Veröffentlichung seines Whitepapers, des MiCA-Whitepapers, der Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung sowie von Informationen zu Smart Contracts, verbunden mit dem Aufbau der rechtlichen, technischen, verwahrungsbezogenen, Blockchain-, Compliance- und Marktinfrastrukturen, die zur Unterstützung seines revolutionären Rahmens für den digitalen Goldabbau konzipiert wurden.

    „Mit der Aufnahme des öffentlichen Handels tritt NatGold nach Jahren der Entwicklung seines Ökosystems nun in seine erste echte marktorientierte Phase ein", sagte Mark Radke, Executive Chairman von NatGold Digital. „NatGold-Token sollen die Lücke zwischen traditionellem Gold und digitalen Vermögenswerten schließen, indem sie den auf dem inneren Wert basierenden Fundament der NatGold-zertifizierten Ressourcen mit der Effizienz, Transparenz und Zugänglichkeit der Blockchain-Technologie verbinden. Wir sind davon überzeugt, dass dies die Grundlage für eine völlig neue Anlageklasse bildet, die eine Alternative zum Fiatgeld darstellt."

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    PR Newswire (dt.)
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