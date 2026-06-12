Eightco Holdings: 406 Mio. USD, OpenAI-Anteile & Krypto-Highlights
Eightco bündelt Zugang zu KI, Worldcoin und Creator-Ökonomie in einem einzigartigen Tech-Portfolio – mit erheblichen Chancen, aber auch klar benannten Risiken.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtportfolio von Eightco: rund 406 Mio. USD (Stand 10. Juni 2026) — darunter 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Anteile, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 283.452.700 WLD (laut Coinbase-Bewertung 0,45 USD/WLD), 16.278 ETH sowie rund 142 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
- OpenAI-Engagement: Eightco hält über Zweckgesellschaften indirekt 90 Mio. USD in OpenAI (etwa 22 % der ORBS-Bestände); OpenAI hat einen vertraulichen S‑1‑Antrag für einen möglichen Börsengang eingereicht — ORBS bietet damit Vor-IPO‑Exposure.
- Worldcoin-Position und Proof-of-Human: Eightco besitzt 283,45 Mio. WLD (~8,4 % des Umlaufs) — die größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht ~32 % des Treasury aus; Worldcoins Orb-Geräte erzeugen eine datenschutzorientierte "Proof-of-Human"-Verifizierung.
- Geschäftschance Worldcoin: Tools for Humanity/World sehen ein adressierbares Umsatzpotenzial von ca. 6,35 Billionen USD über Branchen (Banken, E‑Commerce, Gaming, soziale Medien, agentische KI) durch Verifizierungsgebühren.
- Creator‑Economy‑Engagement: Eightco hält 18 Mio. USD in Beast Industries (~4 % des Eigenkapitals) und damit Zugang zur Creator-Ökonomie, unterstützt durch MrBeasts plattformübergreifende Reichweite (>500 Mio. Follower).
- Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen: Pressemitteilung enthält zahlreiche Prognosen und Warnhinweise — Risiken umfassen Volatilität digitaler Assets (WLD, ETH), regulatorische Änderungen, Wertminderungen, Unsicherheit beim IPO‑Timing von OpenAI und andere Geschäftsrisiken.
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