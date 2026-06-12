🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eightco Holdings: 406 Mio. USD, OpenAI-Anteile & Krypto-Highlights

    Eightco bündelt Zugang zu KI, Worldcoin und Creator-Ökonomie in einem einzigartigen Tech-Portfolio – mit erheblichen Chancen, aber auch klar benannten Risiken.

    Eightco Holdings: 406 Mio. USD, OpenAI-Anteile & Krypto-Highlights
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtportfolio von Eightco: rund 406 Mio. USD (Stand 10. Juni 2026) — darunter 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Anteile, 18 Mio. USD Beast Industries, 1 Mio. USD Mythical Games, 283.452.700 WLD (laut Coinbase-Bewertung 0,45 USD/WLD), 16.278 ETH sowie rund 142 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
    • OpenAI-Engagement: Eightco hält über Zweckgesellschaften indirekt 90 Mio. USD in OpenAI (etwa 22 % der ORBS-Bestände); OpenAI hat einen vertraulichen S‑1‑Antrag für einen möglichen Börsengang eingereicht — ORBS bietet damit Vor-IPO‑Exposure.
    • Worldcoin-Position und Proof-of-Human: Eightco besitzt 283,45 Mio. WLD (~8,4 % des Umlaufs) — die größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht ~32 % des Treasury aus; Worldcoins Orb-Geräte erzeugen eine datenschutzorientierte "Proof-of-Human"-Verifizierung.
    • Geschäftschance Worldcoin: Tools for Humanity/World sehen ein adressierbares Umsatzpotenzial von ca. 6,35 Billionen USD über Branchen (Banken, E‑Commerce, Gaming, soziale Medien, agentische KI) durch Verifizierungsgebühren.
    • Creator‑Economy‑Engagement: Eightco hält 18 Mio. USD in Beast Industries (~4 % des Eigenkapitals) und damit Zugang zur Creator-Ökonomie, unterstützt durch MrBeasts plattformübergreifende Reichweite (>500 Mio. Follower).
    • Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen: Pressemitteilung enthält zahlreiche Prognosen und Warnhinweise — Risiken umfassen Volatilität digitaler Assets (WLD, ETH), regulatorische Änderungen, Wertminderungen, Unsicherheit beim IPO‑Timing von OpenAI und andere Geschäftsrisiken.







    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Eightco Holdings: 406 Mio. USD, OpenAI-Anteile & Krypto-Highlights Eightco bündelt Zugang zu KI, Worldcoin und Creator-Ökonomie in einem einzigartigen Tech-Portfolio – mit erheblichen Chancen, aber auch klar benannten Risiken.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     