🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCameco AktievorwärtsNachrichten zu Cameco
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy rutscht ab! Cameco-Chef bullisch für Uran! Mit American Atomics Aktie vom KI-Boom profitieren!

    Sehen wir bald eine Preisrally bei Uran? Dies erwartet jedenfalls der Chef von Cameco. In einem Interview äußert er sich äußerst bullisch über den Uranmarkt und die dreistelligen Preise. Denn während der Sportmarkt noch bei rund 87 USD je Pfund …

    2G Energy rutscht ab! Cameco-Chef bullisch für Uran! Mit American Atomics Aktie vom KI-Boom profitieren!
    Foto: esg-aktien.de
    Sehen wir bald eine Preisrally bei Uran? Dies erwartet jedenfalls der Chef von Cameco. In einem Interview äußert er sich äußerst bullisch über den Uranmarkt und die dreistelligen Preise. Denn während der Sportmarkt noch bei rund 87 USD je Pfund steht, werden bei den Langfristverträgen bereits 120 USD bezahlt. Die zentralen Preistreiber seien zunehmende Sorgen um die Versorgungssicherheit. Das strukturelle Angebotsdefizit ist genau der Grund für Investments in Uran-Explorer. Ein interessanter Kandidat ist American Atomics. Das Unternehmen verfolgt die Strategie einer vertikal integrierten Uran-Wertschöpfungskette in Nordamerika. Zuletzt hat man einen wichtigen Fortschritt auf dem Blue-Streak-Projekt im US-Bundesstaat Colorado gemeldet. Auf neue Kernkraftwerke kann die boomende KI-Industrie nicht warten. Davon profitiert auch die deutsche 2G Energy. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen abgerutscht. Analysten haben ihr Kursziel deutlich erhöht.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy rutscht ab! Cameco-Chef bullisch für Uran! Mit American Atomics Aktie vom KI-Boom profitieren! Sehen wir bald eine Preisrally bei Uran? Dies erwartet jedenfalls der Chef von Cameco. In einem Interview äußert er sich äußerst bullisch über den Uranmarkt und die dreistelligen Preise. Denn während der Sportmarkt noch bei rund 87 USD je Pfund …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     