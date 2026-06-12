2G Energy rutscht ab! Cameco-Chef bullisch für Uran! Mit American Atomics Aktie vom KI-Boom profitieren! Sehen wir bald eine Preisrally bei Uran? Dies erwartet jedenfalls der Chef von Cameco. In einem Interview äußert er sich äußerst bullisch über den Uranmarkt und die dreistelligen Preise. Denn während der Sportmarkt noch bei rund 87 USD je Pfund …



