Nel ASA kauft sich frei, Vestas Wind sammelt fleißig Aufträge und RE Royalties vor dem charttechnischen Ausbruch! Der Markt für erneuerbare Energien gleicht aktuell einem wilden Ozean. Schuld daran sind natürlich auch die weltweiten Konflikte, die Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Seit der Sperrung der Straße von Hormuz ist Öl auf einer Achterbahnfahrt …



