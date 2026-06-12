Rüstungsfiasko in Europa! Chance für Airbus, Hensoldt und MTU Aero Engines? Vervielfachungspotenzial bei der Antimony Resources Aktie! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Während die USA, Russland und China aufrüsten und sich Rohstoffe sichern, hinkt Europa weiterhin hinterher. Zuletzt konnten sich Deutschland und Frankreich nicht auf die Entwicklung …



