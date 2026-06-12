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    Rüstungsfiasko in Europa! Chance für Airbus, Hensoldt und MTU Aero Engines? Vervielfachungspotenzial bei der Antimony Resources Aktie!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Während die USA, Russland und China aufrüsten und sich Rohstoffe sichern, hinkt Europa weiterhin hinterher. Zuletzt konnten sich Deutschland und Frankreich nicht auf die Entwicklung …

    Rüstungsfiasko in Europa! Chance für Airbus, Hensoldt und MTU Aero Engines? Vervielfachungspotenzial bei der Antimony Resources Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Während die USA, Russland und China aufrüsten und sich Rohstoffe sichern, hinkt Europa weiterhin hinterher. Zuletzt konnten sich Deutschland und Frankreich nicht auf die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfflugzeugs der sechsten Generation einigen. Das Vorhaben endete als eines der größten Rüstungsfiaskos Europas. Mehrere deutsche Rüstungs- und Technologiekonzerne wollen jetzt ein eigenes Konzept entwickeln. Neben Airbus sind auch die börsennotierten Hensoldt und MTU dabei. Bringt dies neuen Schwung in den Rüstungssektor? Neuen Schwung hätte auch die Aktie von Antimony Resources verdient. Vor wenigen Monaten notierte die Aktie noch bei rund 1 EUR. Derzeit sind es 0,39 EUR. Dabei sind die jüngsten Bohrergebnisse des Antimon-Explorers erneut positiv. Analysten sehen jedenfalls Vervielfachungspotenzial.

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