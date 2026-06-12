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    E-Autos

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    Mehr als 50.000 Anträge auf Förderung

    E-Autos - Mehr als 50.000 Anträge auf Förderung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Für das neue Förderprogramm für Elektroautos sind in den ersten drei Wochen schon mehr als 50.000 Anträge eingegangen. Die Zahl nannte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

    "Die neue Förderung für Elektroautos wirkt", sagte der SPD-Politiker. Die meisten Anträge würden für vollelektrische Autos gestellt. "Das ist kein Wunder: Es gibt immer bessere E-Autos, mehr Ladesäulen und endlich auch kleine und günstige Modelle."

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    Ihm sei wichtig, dass E-Autos auch für Haushalte erschwinglich würden, die sie sich bisher nicht leisten konnten. "Die Zahlen zeigen, dass die soziale Staffelung des Förderprogramms wirkt", sagte Schneider. Ein erheblicher Teil der Anträge komme von Haushalten mit einem zu versteuerndem Einkommen von unter 45.000 Euro.

    Nach Angaben des Umweltministeriums entfielen von insgesamt 51.128 Anträgen seit dem 19. Mai 46.157 auf vollelektrische Autos beziehungsweise Wagen mit Brennstoffzelle. 4.971 Anträge wurden für Hybride oder Wagen mit sogenannter Reichweitenverlängerung gestellt.

    Voraussetzung für die Förderung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bis zu 6.000 Euro betragen. Die Fördermittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge ausreichen./vsr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 68,10 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -63,67 %/+19,00 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

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